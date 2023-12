In der Nacht von Dienstag, 19.

Oldenburg (ots) - Dezember 2023, auf Mittwoch, 20. Dezember 2013, kam es in Oldenburg zwischen 22:30 und 1:15 Uhr zu erneuten Protesten von Landwirten.



Unter dem Motto gegen Agrardieselbesteuerung und gegen die Abschaffung landwirtschaftlicher Kennzeichen wurden der Polizei gegen 22:30 Uhr mehrere land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge auf der Bundesautobahn BAB A 28 in Richtung Oldenburg gemeldet.



Die Autobahnpolizei Oldenburg richtete deswegen kurzfristig eine Vollsperrung ein und leitete den weiteren Verkehr von der Anschlussstelle Neuenkruge ab, um Verkehrsgefährdungen zu verhindern.



Kurz darauf wurde der Konvoi bestehend aus 17 land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen, 2 Pritschenwagen und 2 Pkw angehalten und das Gespräch mit den Landwirten gesucht.



Nach einem sogenannten Kooperationsgespräch mit dem Versammlungsleiter der Landwirte wurde eine Route durch die Oldenburger Innenstadt vereinbart.



Nachdem die Demonstration die Autobahn verlassen hatte, wurde die Vollsperrung gegen 23:30 Uhr wieder aufgehoben.



Anschließend fuhr der Protestzug über die Ammerländer Heerstraße in die Oldenburger Innenstadt und umrundete den Innenstadtring und den Pferdemarktkreisel, bevor es anschließend über die Gartenstraße, Hauptstraße zur Edewechter Landstraße ging.



Gegen 00:30 Uhr wurde an der Edewechter Landstraße eine 45-minütige Abschlusskundgebung durchgeführt und die Versammlung im Anschluss beendet.



Für den heutigen Mittwoch, 20. Dezember 2023, wird mit weiteren Protesten in Oldenburg gerechnet.



Für Rückfragen zu heutigen Demonstrationen steht Ihnen Polizeisprecher Mathias Kutzner unter +49 441 7904013 zur Verfügung.