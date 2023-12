Am späten Montagnachmittag, 18.

Oldenburg (ots) - Dezember 2023, kam es zwischen 16:00 und 17:40 Uhr durch eine Demonstration von Landwirten zu Verkehrsbehinderungen im Oldenburger Stadtgebiet.



Unter dem Motto "Lebensmittel sind keine Ramschware" wurde um kurz vor 16:00 Uhr die Hundsmühler Straße in Höhe des Wilhelm-Ahlhorn-Weges von insgesamt sieben landwirtschaftlichen Fahrzeugen in beide Fahrtrichtungen blockiert. Zwischenzeitlich kam im Berufsverkehr stadtauswärts zu einem Rückstau bis zur Autobahnanschlussstelle Eversten.



Gegen 16:40 Uhr setzten die Fahrzeuge ihre Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Nach einer Umrundung des Pferdemarktes fuhren die Landwirte mit ihren Fahrzeugen auf demselben Weg wieder zurück wie sie gekommen waren.



Die Demonstration endete gegen 17:40 Uhr mit Verlassen des Oldenburger Stadtgebietes über die Bundesstraße B401 in Richtung Ammerland.