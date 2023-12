Auch am gestrigen Sonntag sowie heute früh wurden der Polizei insgesamt sechs Aufbrüche von Autos gemeldet, in allen Fällen wurden die Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht.

Oldenburg (ots) - Einen ersten Aufbruch nahmen die Beamten in der 91er-Straße auf. Nachdem die Täter die Heckscheibe eines BMW eingeschlagen hatten, entwendeten diese aus dem Auto eine Sporttasche mit entsprechender Ausrüstung. Der Tatzeitraum kann auf Samstag, ca. 19:30 Uhr, bis zum Sonntagmittag eingegrenzt werden.



Zu zwei weiteren Aufbrüchen kam es in der Nadorster Straße und der Goethestraße, in beiden Fällen wurde die Seitenscheibe eines Ford eingeschlagen, bei beiden Einbrüchen konnten die Täter kein Diebesgut erlangen. Die Tatzeit zu diesen beiden Taten wird auf den Sonntagabend geschätzt.



Ein Opel wurde durch die Täter in der Bürgereschstraße am späten Sonntagabend aufgebrochen, hierzu beschädigten diese eine Seitenscheibe. Angaben zum Diebesgut können bisher nicht gemacht werden.



Ebenfalls am Sonntagabend nahmen sich die Täter einen VW in der Bahnhofstraße vor. Nach dem Einschlagen der Scheibe durchsuchten diese das Fahrzeug, fanden aber kein Diebesgut.



Am Montagmorgen nahmen die Beamten einen Aufbruch in der Ehnernstraße auf. Im Zeitraum von Sonntag, 14:00 Uhr, bis zum Montagfrüh wurde die Scheine eines Mercedes eingeschlagen, auch hier dürften die Täter kein Diebesgut erlangt haben.



Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen der Tat, Hinweise werden unter der Rufnummer 0441 - 7904115 entgegengenommen.