Am frühen Samstagmorgen ereignete sich in Kreyenbrück eine Serie von Fahrzeugbeschädigungen, die von einem 42-jährigem Mann begangen wurden.

Oldenburg (ots) - Der Täter beschädigte dabei mehrere geparkte Autos, bevor er einen Zeugen des Vorfalls angriff.



Am 09. November 2023, gegen 08:30 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei, dass eine männliche Person in der Straße "An den Voßbergen" wahllos auf parkende Fahrzeuge eingetreten und dabei 16 Autos beschädigt habe. Der Anrufer sei dem Täter gefolgt und habe diesen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes angesprochen.



Hierbei habe der 42-Jährige den Zeugen mehrfach beleidigt und gegen das Rad des Zeugen getreten. Im weiteren Verlauf habe der Täter dann dem Meldenden einen Faustschlag verpasst und sei anschließend in den Verbrauchermarkt gegangen. Dort entwendete der Täter eine Flasche Alkohol und konnte noch vor dem Eintreffen der Polizei entkommen.

Auf Grund der ausführlichen Beschreibung des Zeugen jedoch konnte der Mann durch die Beamten zweifelsfrei identifiziert werden.



Bei einer anschließenden Begutachtung der Autos konnte tatsächlich festgestellt werden, dass alle 16 Fahrzeuge Beschädigungen aufwiesen. Gegen den 42-Jährigen leitete Polizei mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Körperverletzung sowie eines Ladendiebstahls ein. (1583676)