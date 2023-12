Die Polizei sucht seit dem 01. August 2023 die 17-jährige Khalida aus Westerstede.

Oldenburg (ots) - Die bisherigen Ermittlungen bezüglich des Aufenthaltsortes des Mädchens führten nicht zum Erfolg, so dass die Polizei jetzt auf die Mithilfe der Bevölkerung setzt.



Khalida verließ am 01. August 2023 ihre Wohnung in Westerstede, ihr letzter bekannter Aufenthaltsort ist der Hauptbahnhof in Oldenburg. Danach verliert sich ihre Spur.



Die 17-Jährige wird als Schwarze Person mit hellerer Hautfarbe beschrieben. Sie ist ca. 155cm groß und sehr schlank. Khalida ist der Deutschen Sprache nur bedingt mächtig, spricht aber gutes Englisch.



Durch die Polizei in Oldenburg wird darum gebeten, sich mit Hinweisen zum Aufenthaltsort der Minderjährigen unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

Der Polizeinotruf 110 steht ebenfalls rund um die Uhr für das Übermitteln von Hinweisen zur Verfügung.