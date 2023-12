Am 02. Dezember 2023 wurden von der Polizei Oldenburg Hunderte nicht zugestellte Postsendungen aufgefunden.

Oldenburg (ots) - Im Rahmen von Ermittlungen in anderer Sache konnten bei einem 26-jährigen Oldenburger über 400 Briefsendungen aufgefunden werden. Es handelt sich hierbei um ungeöffnete Sendungen, die im Zustellbezirk 26135 Oldenburg in den Kalenderwochen 43 und 44 hätten zugestellt werden sollen. Die Briefe wurden am Wochenende zunächst sichergestellt und heute an den Postdienstleister Citipost übergeben.

Die Briefe werden nun erneut durch die Citipost zugestellt, weshalb die Polizei betroffene Kunden bittet, von Nachfragen bei der Polizei abzusehen.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verletzung des Postgeheimnisses und Unterschlagung aufgenommen (1559591).