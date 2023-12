+++Pkw-Aufbrüche im Bereich Pferdemarkt+++In der Tatzeit Samstag, 20 Uhr, bis Sonntagmorgen, 03.10 Uhr, kommt es im Bereich Pferdemarkt zu einem Pkw-Aufbruch.

Oldenburg (ots) - Nachdem ein bislang unbekannter Täter nach Zerstören einer Seitenscheibe in das Fahrzeug gelangt, wird ein Rucksack entwendet. In diesem befanden sich neben diversen Kleidungsstücken auch eine Musikbox, Ladekabel und eine Brille.

Ein weiterer Pkw wird in der 91er Straße beschädigt. Hier wird in der Nacht zum Sonntag offenbar die Heckscheibe eingeschlagen. Diebesgut ist bislang nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115.