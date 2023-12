++ Von Freitag, 15.12.2023, auf Samstag, 16.12.2023, zwischen 16:30 und 11:40 Uhr wurde im Westerholtsweg in Oldenburg, bei einem VW Touran die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen.

Oldenburg (ots) - Der Pkw wurde durchwühlt; Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Schäden im Fahrzeug lassen zudem darauf schließen, dass der Täter auch den Pkw entwenden wollten. (1614672)



++ Bei einem VW Golf, welcher in der Gottorpstraße abgestellt war, wurde in der Nacht zum Sonntag, 17.12.2023, ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen. Auch hier ist derzeit das Diebesgut noch unbekannt. (1617146)



++ Am Sonntagmorgen um 01:55 Uhr wird ein 58-Jähriger aus Oldenburg in der Eichenstraße in Oldenburg mit seinem Mazda kontrolliert. Bei dem Fahrer wird Alkoholeinfluss festgestellt. Außerdem weist er alkoholtypische Ausfallerscheinungen auf. Es wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (1616752)



++ Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr wird der Polizei zunächst von einem unbeteiligten Zeuge mitgeteilt, dass es im Bereich Schloßplatz/Poststraße zu einem Streit zwischen einem Mann und einer Gruppe Minderjähriger gekommen ist. Im Verlaufe des Streits habe der Mann eine Pistole aus seiner getragenen Socke gezogen und sich diese demonstrativ/für alle sichtbar in den Hosenbund gesteckt. Bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte ist der Mann mit der Pistole nicht mehr vor Ort. Ca. eine Stunde später ergeht eine erneute Meldung zu diesem Mann mit der Pistole ein. In Höhe Lefferseck kann der Mann mit der nach wie vor im Hosenbund steckenden Pistole von einer Polizeistreife angetroffen werden. Da der Mann den Anweisungen der Beamten, stehen zu bleiben, nicht nachkommt, muss er zu Boden gebracht werden. Die Überprüfung der Pistole ergibt anschließend, dass es sich um eine von einer echten Pistole kaum zu unterscheidenden Anscheinswaffe handelt. Der Mann, ein 35-Jähriger aus Oldenburg, steht augenscheinlich unter Drogeneinfluss und wird nach der Kontrolle in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz wird gegen ihn eingeleitet. (1616348)



Zeugen, die zu den jeweiligen Vorfällen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0441/7904115 bei der Polizei zu melden.