Einen schnellen Fahndungserfolg konnte die Polizei am Neujahrsmorgen verzeichnen, ein 27-Jähriger konnte nach dem Aufbruch eines Autos festgenommen werden.

Oldenburg (ots) - Am Neujahrsmorgen, gegen 10:50 Uhr, wurden Polizeibeamte zu einem aufgebrochenem Skoda in die Moslestraße geschickt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie eine dunkel gekleidete Person eine Scheibe des Skoda mit einem Hammer eingeschlagen und eine Tasche aus dem Auto gestohlen hatte.



Bereits wenige Minuten später konnten die Beamten eine verdächtige Person im Bereich des Hauptbahnhofes antreffen, auf welche die Beschreibung des Flüchtigen passte. Bei der Durchsuchung des 27-jährigen Mannes konnten die Polizisten Diebesgut finden und dieses dem Aufbruch in der Moslestraße zuordnen.



Zudem fanden die Ermittler weiteres Diebesgut bei dem Tatverdächtigem, welches sie mehreren Autoaufbrüchen vom Vortag aus dem Bereich Bad Zwischenahn zuordnen konnten.



Der 27-Jährige wurde daher für weitere Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle gebracht. Nach der Einleitung mehrere Strafverfahren wegen des schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen wurde dieser entlassen.