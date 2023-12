Am Donnerstag, dem 30.11.2023, gegen 18:50 Uhr kam es in Wiefelstede-Metjendorf in unmittelbarer Nähe zur Stadtgrenze Oldenburg zu einem schweren Verkehrsunfall.

Oldenburg (ots) - Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr zur Unfallzeit ein 59jähriger Oldenburger mit seinem dunkelblauen PKW VW Passat Variant die Ofenerfelder Straße in Richtung Rastede. Während eines eingeleiteten Überholmanövers eines vorausfahrenden bislang unbekannten PKW kam der 59jährige Oldenburger mit seinem PKW vermutlich aufgrund von Gegenverkehr nach links von der Fahrbahn ab. Der VW Passat überschlug sich und kam anschließend stark beschädigt quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der einzige Fahrzeuginsasse wurde mit schweren jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, und insbesondere der bislang unbekannte Autofahrer bzw. -fahrerin des zu überholenden PKW werden gebeten sich bei der Polizei Rastede unter Tel.: 04402/916520 zu melden. (1547652)