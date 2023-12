Am Dienstag ist es gg.

Oldenburg (ots) - 10:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Borbecker Landstraße/Borbecker Weg gekommen.

Der Unfallverursacher, ein 47jähriger Mann aus Bulgarien, befuhr mit seinem Pkw Nissan den Borbecker Weg in Fahrtrichtung Bremerstraße.

Trotz der deutlich sichtbar aufgestellten Stopp-Zeichen, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, ohne auf den querenden Verkehr zu achten. Sowohl von links, als auch von rechts näherten sich PKW. Die jeweiligen Fahrzeugführer (männlich, 60j. aus Wiefelstede und weiblich, 31j. aus Wiefelstede) konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die 31j. Fahrzeugführerin und ihr 37j. Beifahrer wurden leicht verletzt. An den drei Pkw entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000,--Euro.

Gegen den Unfallverursacher wurde, wie in solchen Fällen üblich, ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde eine Sicherheitsleistung in Form von Bargeld einbehalten.