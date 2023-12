Auf folgende Pressemitteilung der Stadt Oldenburg wird hingewiesen, diese kann auch unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.oldenburg.de/metanavigation/presse/pressemitteilung/news/rechtsabbieger-am-stau-in-hoehe-des-schoepfwerkes-gesperrt.html Beim Schöpfwerk am Stautorkreisel wird am Samstag, 30. Dezember, kurzfristig Ersatz für eine defekte Pumpe geliefert.

Oldenburg (ots) - Um den Einsatz eines 200 Tonnen schweren Mobilkrans und die Anlieferung von Containern zu ermöglichen, wird der Rechtsabbieger der Straße Stau in Richtung Hafen/Kino/Bahnhof in Höhe des Schöpfwerkes ab 7.30 Uhr gesperrt.



Möglicherweise müssen die Arbeiten am Sonntag, 31. Dezember, fortgesetzt werden. Die Ersatzpumpen werden aus den Niederlanden geliefert. Das Schöpfwerk trägt zur Entwässerung der Haaren bei.