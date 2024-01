Auf die aktuelle Pressemitteilung der Stadt Oldenburg zur Hochwasserlage wird hingewiesen, diese kann auch unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.oldenburg.de/metanavigation/presse/pressemitteilung/news/stadt-gibt-erneut-sandsaecke-an-gefaehrdete-haushalte-am-achterdiek-und-an-sandkruger-strasse-aus.html Die Hochwasserlage in der Stadt Oldenburg ist nach wie vor kritisch.

Oldenburg (ots) - Besonders angespannt ist die Lage im Bereich Achterdiek und im rückwärtigen Bereich der Sandkruger Straße auf der dem Bümmersteder Fleth und dem Osternburger Kanal zugewandten Seite.



Aufgrund mehrfacher Anfragen gibt die Stadt morgen, am Mittwoch, 3. Januar 2024, von 17 bis 19 Uhr gezielt und unter Aufsicht jeweils bis zu 15 Sandsäcke an private Haushalte aus potentiell gefährdeten Bereichen am Achterdiek und an der Sandkruger Straße ab. Mit diesen Sandsäcken können die betroffenen Anwohnenden an ihren Häusern Öffnungen wie Kellerzugänge und Türen abdichten. Standort der Sandsackabgabe ist ausschließlich der südliche Parkplatz des Friedhofes an der Sandkruger Straße. An der Ausgabestelle gibt es eine Straßenliste - die Betroffenen werden gebeten, sich mit einem Ausweisdokument zu legitimieren.



Hier die Straßenliste:



Achterdiek



Sandkruger Straße (rechte Seite stadtauswärts / Gerade Hausnummern)



Sielweg



Dorfweg



Denkmalsweg



Brokforster Weg



Westerholtsweg (stadtauswärts rechtsseitig der Sandkruger Straße)



Röverskamp



+++



Bürgertelefon und Online-Infos



Die Stadt hat unter der Nummer 0441 235-4500 ein Bürgertelefon eingerichtet, das von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr erreichbar ist. Es wird zudem empfohlen, die Warn-App KATWARN zu nutzen.



Weitere Informationen zur aktuellen Lage finden Sie zudem auf www.oldenburg.de und auf den Social-Media-Kanälen der Stadt Oldenburg bei Instagram und Facebook.