++Am Mittwoch, 13.12.23, kam es gegen 14.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A 28 im Bereich der AS Oldenburg-Kreyenbrück in Richtung Bremen.

Oldenburg (ots) - Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein schwarzer Kleinwagen, der zuvor im Stau der Abfahrt Oldenburg-Kreyenbrück stand, ohne jegliche Ankündigung plötzlich nach links auf den Hauptfahrstreifen ein.

Dabei übersah der unbekannte Fahrzeugführer einen Lkw der Autobahnmeisterei Oldenburg. Da der Fahrer der Autobahnmeisterei einen Unfall verhindern wollte, bremste er stark ab und kam aus diesem Grund ins Schleudern.

Dabei kollidierte der Lkw mit einem Pkw der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Überholfahrstreifen befand.

Die 64-jährige Fahrerin des Pkw wurde verletzt und musste in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach Zeugenaussagen handelte es sich bei dem unfallverursachenden Pkw um einen schwarzen Kleinwagen.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es im Berufsverkehr zu starken Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer.

Die Autobahnpolizei Oldenburg sucht nun Zeugen, die Angaben zum Kennzeichen bzw. zum Fahrer des Kleinwagens machen können, da Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr aufgenommen worden sind.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Oldenburg unter der Telefonnummer: 04402-933115 entgegen.(01602574)++