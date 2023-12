+++Trunkenheitsfahrt mit Pkw+++ Am Sonntagmorgen gegen 02.57 Uhr wird der Polizei ein Pkw gemeldet, der in auffälliger Fahrweise, offenbar von der A 293 kommend, im Bereich der Anschlussstelle Bürgerfelde auf der Alexanderstraße geführt wird.

Oldenburg (ots) - Der Fahrzeugführer soll in sogenannten Schlangenlinien und mit sehr geringer Geschwindigkeit fahren. Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung stellt unmittelbar danach den gesuchten mittlerweile geparkten Pkw fest. Am Steuer sitzt ein 43jähriger Mann aus dem Landkreis Wesermarsch, der bei der anschließenden Kontrolle einen Atemalkoholwert von 2,51 Promille aufweist. Es folgt eine Blutentnahme in der Dienststelle am Friedhofsweg und eine Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens gemäß § 316 StGB.

-1555936-