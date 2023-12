++ Versuchter Raubüberfall auf Supermarkt ++ Am Samstag, 16.12.2023, machen gegen 05.30 Uhr zwei Personen an einer Tür eines Supermarktes in der Bremer Straße auf sich aufmerksam.

Oldenburg (ots) - Als der 55 Jahre alte Mitarbeiter des Supermarktes die Tür öffnet, versuchen sofort die unbekannten Männer in den Supermarkt zu gelangen. Der Mitarbeiter drängt die beiden Personen aus dem Eingangsbereich. Die Täter schlagen auf ihn ein. Durch die Gegenwehr des Mitarbeiters lassen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchten. Der Mitarbeiter bleibt unverletzt.

Die beiden Täter tragen Mützen, einer der Täter wird beschrieben: Männlich, 170cm - 180cm groß, schlanke Figur, ca. 20 - 25 Jahre alt, blonde kurze Haare, dunkel gekleidet.

Eine Sofortfahndung der Polizei verläuft negativ.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Raubüberfalles aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

-1614153-



++ Brandermittlung ++

Am Samstag, 16.12.2023, werden der Polizei um 03.39 Uhr über Notruf zwei brennende Pkw in der Paula-Modersohn-Straße gemeldet. Mit Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stehen ein VW Up und ein Peugeot 107 in Vollbrand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brennt zunächst der VW Up, ein Übergreifen der Flammen auf den Peugeot kann nicht verhindert werden. Die Brandursache ist bisher nicht geklärt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000,-EUR geschätzt.

-1614034-



++ Einbruchdiebstahl aus einem Pkw ++

Am Freitag, 15.12.2023, kommt es zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Pkw. In der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.10 Uhr wurde bei einem schwarzfarbenen Audi A3 die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und eine Handtasche entwendet. Der Pkw stand in dem Alten Postweg in Oldenburg-Kreyenbrück.

-1612664-



++ Auffahrunfall, Trunkenheit im Straßenverkehr ++

Am Freitag, 15.12.2023, ereignet sich an der Poststraße, Höhe Amalienstraße, ein Verkehrsunfall. Ein 28 Jahre alter Fahrzeugführer will von der Poststraße in die Amalienstraße abbiegen. Aufgrund der Rotlicht anzeigenden Lichtzeichenanlage hält der 28 Jahre alte Fahrzeugführer aus der Gemeinde Großenkneten verkehrsbedingt an. Der hinter ihm fahrende 26-jährige Oldenburger erkennt das Anhaltemanöver zu spät. Es kommt zu einem Auffahrunfall. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wird bei dem Unfallverursacher eine Alkoholbeeinflussung von 0,85 Promille festgestellt. In der Polizeidienststelle erfolgt eine Blutprobenentnahme sowie Führerscheinsicherstellung. Es wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 1.000,-EUR.

-1613256-



Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.