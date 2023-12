null.

Oldenburg (ots) - Durch mehrere Mitglieder der sogenannten "Letzte Generation" wurde heute Morgen ein Tannenbaum in der Oldenburger Innenstadt mit Farbe besprüht, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Am heutigen Morgen, gegen 10:05 Uhr, wurde die Oldenburger Polizei zu einem Einsatz in die Lange Straße gerufen.

Ersten Mitteilungen zufolge würden mehrere Personen den dortigen Tannenbaum mit Farbe besprühen.



Beim Eintreffen der ersten Streife wurde festgestellt, dass die ca. 10 Meter hohe Tanne mit mehreren Feuerlöschern in orangener Farbe besprüht wurde.

Neben dem Baum wurde die angebrachte Lichterkette und das Pflaster ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, welches eine intensive Reinigung nach sich ziehen dürfte.



Vor Ort konnte durch die Beamten eine 24-jährige Frau angetroffen werden, die ein Plakat auf dem Boden ausgebreitet hatte.

Mögliche weitere an der Aktion beteiligte Personen konnten nicht mehr festgestellt werden.



Gegen die 24-Jährige leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.