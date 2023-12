Am Samstag, den 02.12.2023, gegen 11:30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache die Werkstatt auf einem Hof in Westerstede - Halsbek in Brand.

Oldenburg (ots) - Die Anwohner meldeten diesen bei der Feuerwehr.



Mit über 100 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Halsbek, Westerstede, Hollriede, Ocholt, Garnholt, Elmendorf und Edewecht konnte das Feuer schnell gelöscht werden.



Die Werkstatt brannte vollständig aus. Eine angrenzende Lagerhalle wurde beschädigt, aber nicht zerstört.

Verletzt wurde niemand.

Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.



Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.