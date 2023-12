In den vergangenen Wochen hat die Polizei Westerstede an den weiterführenden Schulen in der Stadt Westerstede und in der Gemeinde Apen/ Augustfehn umfangreiche Beleuchtungskontrollen an den Fahrrädern der Schülerinnen und Schüler durchgeführt.

Oldenburg (ots) - Über 300 Fahrräder wurden kontrolliert und dabei an nahezu jedem 7.ten Rad einen Mangel an der Beleuchtung festgestellt. Entweder war ein Vorder- oder Rücklicht defekt oder ein vorhandenes "Stecklicht" war nicht funktionstüchtig. Statt bei den Schülern ein Verwarngeld in Höhe von 20 Euro zu fordern, wurden von der Polizei vor Ort Mängelmeldungen gefertigt und an die Fahrradfahrenden ausgehändigt. Damit wurde ihnen die Möglichkeit eingeräumt, die Mängel an ihren Rädern zu beseitigen bzw. beheben zu lassen und anschließend das Rad bei ihrer Polizeidienststelle vorzuführen. Nur wer die vorgegebene Frist zur Nachkontrolle versäumt hat, muss nun mit einem Schreiben vom Landkreis und einem Verwarngeld rechnen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie wichtig es ist, dass die Beleuchtung an den Zweirädern gerade in der nassen und dunklen Jahreszeit einwandfrei funktioniert.

Schließlich geht es nicht nur darum, selber besser zu sehen, sondern vor allem von anderen Verkehrsteilnehmern eher gesehen und wahrgenommen zu werden, um Verkehrsunfälle zu vermeiden.

Auch das Tragen von heller Kleidung und Sicherheitswesten erhöht die Sichtbarkeit. Gemeinsam mit dem Landkreis Ammerland und der Verkehrswacht Ammerland wird die Polizei in den nächsten Wochen wieder auf Wochenmärkten und vor Supermärkten kostenlos Sicherheitswesten mit dem Logo "Sicher unterwegs im Landkreis Ammerland" verteilen. Zudem sind ab sofort auch auf den Polizeidienststellen im Landkreis Ammerland Warnwesten kostenlos erhältlich.