In der Mittagszeit des heutigen Freitags, 29.12.2023, kam es im Westersteder Ortsteil Moorburg zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus.

Oldenburg (ots) - Während die lebensältere Bewohnerin nur kurz in ihrem Garten weilte, gelang der bislang unbekannte Täter durch eine unverschlossene Seiteneingangstür in das Wohnhaus und entwendete hier eine Geldbörse.



Die Tatausführung dauerte nur wenige Minuten und macht deutlich, dass es wichtig ist, auch bei nur kurzzeitigen Abwesenheiten, die ansonsten üblichen Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, um das eigene Hab und Gut vor unbefugtem Zugriff zu schützen.



Neben diesem Appell ergeht zudem ein Zeugenaufruf:

Die Westersteder Polizei bittet Zeugen, die gegen 11:30 / 12:00 Uhr in der Leerer Straße verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge festgestellt haben, sich unter 04488-8330 zu melden (1665989).