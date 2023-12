Am gestrigen Tage (04.12.2023) kam es im Westerstede zu zwei Einbruchdiebstählen in Einfamilienhäuser.

Oldenburg (ots) - In der Zeit von 17:00 bis 20:00 Uhr verschafften sich mindestens zwei bislang unbekannte Täter Zugang in ein Einfamilienhaus in der Rhododendronstraße. Dazu brachen sie ein Fenster auf. Im Haus suchten die Täter nach Wertgegenständen, machten allerdings keine Beute.

Im Zeitraum von 10:00 bis 20:00 Uhr wurde ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Dr.-Winters-Straße verübt. Auch hier waren nach Auswertung der Spuren mehrere - bislang unbekannte - Täter beteiligt. Nachdem eine Terrassentür aufgebrochen wurde, wurden sämtliche Räume betreten und nach Wertsachen durchsucht. Die Täter erbeuteten eine Schatulle mit Schmuck.

Die Einbruchschäden werden auf mehrere tausend Euro beziffert.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den beschriebenen Einbrüchen gemacht haben, sich bei der Polizei Westerstede (04488/833-115) zu melden.