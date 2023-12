Einen schnellen Fahndungserfolg verbuchte gestern die Polizei Westerstede.

Oldenburg (ots) - Nach einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus im Westersteder Ortsteil Hollriede gegen 17:30 Uhr flüchteten drei Männer in einem PKW Opel Corsa. Das Fahrzeug konnte durch Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei Oldenburg auf der Autobahn A 28 in der Nähe der Anschlussstelle Leer-Ost festgestellt und gestoppt werden. Die Polizeibeamten stellten drei Männer im Alter von 28, 31 und 41 Jahren fest. Im PKW konnte Tatbeute aus dem Einbruchdiebstahl in Hollriede aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem wurde eine größere Menge Bargeld aufgefunden, dessen Herkunft noch nicht geklärt ist. Die mutmaßlichen Täter wurden vorläufig festgenommen und zur Polizei nach Leer verbracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden die drei Männer am heutigen Nachmittag einer Ermittlungsrichterin des Amtsgerichtes Westerstede vorgeführt.

Gegen die Tatverdächtigen wurden Haftbefehle erlassen.