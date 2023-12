Am gestrigen Nachmittag wurden der Oldenburger Polizei zwei Autoaufbrüche gemeldet, in beiden Fällen wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Oldenburg (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, teilte der Fahrer eines Ford mit, dass die Seitenscheibe seines Autos eingeschlagen wurde. Demnach habe dieser sein Fahrzeug bereits am Sonntagabend im Artillerieweg abgestellt und gestern Nachmittag den Schaden bemerkt. Nach bisherigen Ermittlungen konnte der Täter keine Beute erlangen.



Einen weiteren Autoaufbruch nahmen die Beamten am Abend auf. Die kurze Abwesenheit eines VW-Fahrers in der Zeit von 18:30 - 19:00 Uhr nutzte der Täter im Alten Postweg aus. Nach dem Einschlagen einer Seitenscheibe entwendete dieser eine Handtasche.



In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach möglichen Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0441-7904115 melden. (1592329)