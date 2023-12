Bereits am 14.

Oldenburg (ots) - November kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung, die Polizei ist auf der Suche nach dem Täter und möglichen Zeugen der Tat.



Am Dienstagabend (14. November 2023), gegen 18:40 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Cloppenburger Straße gerufen. Gegenüber den Beamten gab der 42-jährige Anrufer an, dass er als neuer Mieter in einem Mehrparteienhaus das Namensschild an seinem Briefkasten wechseln wollte.



Hierbei sei der 42-Jährige durch einen bisher unbekannten Mann - der seinen Hund mitführte - zunächst verbal angegriffen worden. Im Verlauf des Streites versetzte der Angreifer dem Opfer dann mehrere Schläge mit der Faust gegen den Körper. Zudem leinte der Täter seinen Hund ab, um den 42-Jährigen mit der Leine schlagen zu können.

Nachdem das Opfer endlich die Polizei verständigen konnte, ließ der Angreifer ab und flüchtete. Durch den Angriff wurde der 42-Jährige verletzt und musste ärztlich versorgt werden.



Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten nicht zu einer Ergreifung des Täters. Die Polizei setzt daher auf Zeugen der Tat.



Durch das Opfer wird der Täter als männlich mit kurzen dunklen Haaren, einem geschätztem Alter von 22-28 Jahren und einer Größe von ca. 190cm beschrieben. Der Täter soll eine graue Hose und ein bläuliches Oberteil getragen haben. Besonders auffällig sei der Hund des Mannes, hierbei soll es sich um einen Staffordshire Terrier-Mischling mit überwiegend weißer Fellfarbe und wenigen dunklen Flecken gehandelt haben.



Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441-7904115 zu melden. (1473328)