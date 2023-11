Am Mittwochabend des 29.11.2023 kam es um 19:00 Uhr in Wiefelstede-Metjendorf zu einem versuchten Tageswohnungseinbruchdiebstahl.

Oldenburg (ots) - Die Täterschaft hatte ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt und war bereits in das Wohnhaus eingestiegen, als ein Bewohner gerade nach Hause kam. Zwei augenscheinlich junge männliche Täter flüchteten schließlich fußläufig über die Akazienstraße in Richtung Ulmenstraße.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die vermeintlichen Täter zur Tatzeit in Metjendorf gesehen. Bewohner werden gebeten auch insbesondere ihre Videoüberwachungsaufnahmen zu prüfen, ob die vermeintlichen Täter von dieser erfasst wurden (Az.: 1542976).