Im Anschluss an mehrere Protestaktionen von Landwirten in der vergangenen Nacht finden seit heute Morgen weitere Proteste an verschiedenen Orten im Bereich der Polizeidirektion Oldenburg statt.

Oldenburg (ots) - Hierdurch kommt es zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen.



Im Stadtgebiet Oldenburg ist derzeit eine mittlere dreistellige Anzahl von Traktoren unterwegs und blockiert die Bereiche rund um Staugraben, Staulinie, Lappan, Pferdemarkt sowie die Ammerländer Heerstraße in Wechloy. Im Nahbereich der Weser-Ems-Hallen befanden sich zeitweise eine dreistellige Anzahl von Traktoren.

Zeitweise fuhren etwa 50 Trecker an der Anschlussstelle Westerstede-West auf die BAB 28 in Richtung Oldenburg und verließen sie an der Anschlussstelle WST-Stadtgebiet in Richtung Langebrügger Straße.



Ebenfalls blockiert ist derzeit der Bereich rund um die Landwirtschaftskammer in Oldenburg (Mars-la-Tour-Straße 1-13 und Nebenstraßen), wo sich etwa 60 Traktoren eingefunden haben.



Grundsätzlich ist im Oldenburger Stadtgebiet ist in den nächsten Stunden mit größeren Verkehrsbehinderungen - insbesondere im Innenstadtbereich - zu rechnen.



Darüber hinaus ist aktuell der Wesertunnel in beide Richtungen gesperrt. Insgesamt befinden sich circa 60 Traktoren auf der B 437 beidseitig unmittelbar vor dem Wesertunnel und blockieren die beiden Röhren. Eine Durchfahrt für andere Verkehrsteilnehmer ist derzeit nicht möglich, für den Rettungsdienst ist der Tunnel jedoch passierbar. Im Zuge dessen ist auch die Anschlussstelle Stotel der BAB 27 in beide Richtungen voll gesperrt.



Vor dem Hintergrund der Demonstrationen ist der Fährverkehr über die Verbindung Brake-Sandstedt derzeit eingestellt. Auch die Weserfähre Blexen-Bremerhaven wird in Kürze den Betrieb einstellen.



Die Polizei wird unter dem Hashtag #demo2012 fortlaufend über die sozialen Medien über den Einsatz und die damit einhergehenden Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs informieren.



