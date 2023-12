Gegen 13:20 Uhr verschafften sich drei Unbekannte am Donnerstagmittag gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus an der Hohe-Haar-Straße.

Osnabrück (ots) - Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und andere Gegenstände. Nachbarn konnten die Täter bei ihrer anschließenden Flucht in Richtung Sögelner Bahnhofstraße beobachten.

Die drei Täter wurden dabei wie folgt beschrieben:



Täter 1:



- ca. 170-180 cm groß

- normale Statur

- dunkelgrüne Steppjacke mit aufgesetzter Kapuze

- dunkle Jeans



Täter 2:



- ca. 180 cm groß

- normale Statur

- dunkle Jacke mit aufgesetzter Kapuze

- dunkle Hose



Täter 3:



- ca. 25 Jahre alt

- mindestens 180 cm groß

- schmale Statur

- Brille

- Schwarze Turnschuhe aus Leder mit weißen Streifen auf der Seite



Nur knapp sieben Kilometer entfernt ereignete sich am Donnerstag zwischen 17:20 Uhr und 18:00 Uhr ein weiterer Einbruch. Dabei drangen die Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Eilmanns Esch unweit zur Bramscher Straße ein. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.



Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Bramsche unter 05461/94530 oder bei der Polizei Bersenbrück unter 05439/9690.