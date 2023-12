Am Montagnachmittag konnte in Bad Essen ein Einbrecher auf frischer Tat festgenommen werden.

Osnabrück (ots) - Bei seiner Durchsuchung fand die Polizei Gegenstände aus einem vorherigen Einbruch. Der wohnungslose 42-jährige Mann befindet sich in Untersuchungshaft.



Gegen 14.43 Uhr wurde der Polizei in Bohmte ein Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Auf der Breede mitgeteilt. Die Beamten suchten den Tatort auf, wo sie feststellten, dass aus dem Haus Schmuck und elektronische Geräte entwendet worden waren. Noch während der Anzeigenaufnahme erhielten sie den Hinweis, dass es im Ahornweg aktuell einen erneuten Einbruch geben würde, der Täter sei noch vor Ort.



Die Beamten eilten zum Ahornweg und konnten dort einen 42-jährigen Mann festnehmen, der offensichtlich in das dortige Wohnhaus einbrechen wollte. Als die Polizisten ihn durchsuchten, fanden sie die Beute aus dem vorherigen Einbruch in der Straße Auf der Breede.



Der polizeibekannte, hartdrogenabhängige Mann wurde in Gewahrsam genommen und befindet sich aufgrund eines zusätzlich noch bestehenden Haftbefehls in Untersuchungshaft.