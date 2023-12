Am Freitagabend verschafften sich Unbekannte zwischen 17:20 bis 19:50 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus am Grummertskamp.

Bad Essen (ots) - Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit bislang unbekannten Diebesgut.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Bramsche unter 05461/94530 entgegen.