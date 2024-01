Mitte Dezember konnte in Bad Essen ein Einbrecher auf frischer Tat festgenommen werden.

Osnabrück (ots) - Bei seiner Durchsuchung fand die Polizei Gegenstände aus einem vorherigen Einbruch. Der wohnungslose 42-jährige Mann befindet sich inzwischen Untersuchungshaft.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun nach den Eigentümern der folgenden Gegenstände:



1) In-Ear-Kopfhörer "Onestyle, weiß, in Ladebox

2) In-Ear-Kopfhörer "Will FUI, schwarz, in Ladebox

3) Smartwatch, lilafarbenes Armband

4) Aufschraubbarer Metallstift, darin zwei kleine Metallspitzen

5) Schwarzes Zugangsband für Fitnessstudio "all inklusive Fitness"



Die Eigentümer werden gebeten, sich mit der Polizei aus Bohmte unter 05471/9710 in Verbindung zu setzen.