Am Montagabend gegen 22.05 Uhr ereignete sich auf der B51 ein schwerer Verkehrsunfall.

Osnabrück (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer und ein 21-jähriger BMW Fahrer befuhren in genannter Reihenfolge die B51 in Richtung Bad Iburg.

Der 21-Jährige aus Glandorf beabsichtigte das vor ihm fahrende Auto zu überholen und verlor währenddessen aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam links von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen zwei Straßenbäume.

Der Mann aus Glandorf wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sein 22- jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.



Zur Aufklärung des Sachverhalts, sucht die Polizei nun nach dem unbekannten Autofahrer (BMW). Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Unfall machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 05401/83160.