Am Samstagmittag befuhr ein 31-Jähriger gegen 12:45 Uhr mit seinem KIA die Dinklager Straße in Richtung Badbergen.

Badbergen (ots) - In einer Rechtskurve geriet der Mann aus Badbergen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Der 31-jährige KIA-Fahrer und die 27-jährige Fahrerin des VWs (whft. Lohne) wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein 28-jähriger Mann aus Lohne, welcher sich als Beifahrer im VW befand, erlitt schwere Verletzungen. Er und die 27-Jährige wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese war nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.