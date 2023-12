Am Montag trieben Diebe ihr Unwesen in Bohmte. In der Industriestraße verschafften sich die Unbekannten zwischen 12.30 Uhr und 17.50 Uhr gewaltsam Zutritt zu einen Fachbetrieb für Schweißtechnik. Anschließend nahmen die Diebe diverse Gerätschaften an sich und flüchteten vom Tatort. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05461/94530.

