Am Donnerstag verschafften sich Unbekannte zwischen 11:50 bis 12:50 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße "Im Hinterbruch" unweit zur Jägerallee.

Bohmte (ots) - Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern, nimmt die Polizei Bramsche unter 05461/94530 entgegen.