Am Montagnachmittag kam es in der Straße "Im Winkel" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Osnabrück (ots) - Gegen 15.30 Uhr geriet ein Sofa in einem Zweifamilienhaus unweit der B 218 in Brand.

Die Feuerwehr traf rasch am Einsatzort ein und begann sofort mit den Löscharbeiten.

Das Feuer wurde durch Kräfte der Feuerwehren Bohmte, Bad Essen, Herringhausen sowie Hunteburg erfolgreich bekämpft. Die brandbetroffene Wohnung im ersten Obergeschoss war nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar.

Nach ersten Einschätzungen beläuft sich der Schaden auf ca. 70.000 Euro.

Während der Löscharbeiten nahm die Polizei unverzüglich die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden.