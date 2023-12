Unbekannte Täter haben Samstagabend in der Zeit von 21.00 Uhr bis 21.30 Uhr ein hochwertiges E-Bike in Brand gesetzt.

Osnabrück (ots) - Das Rad war bei den Fahrradständern der Kreissparkasse in Hesepe abgestellt.

Samstagabend hatte die Eigentümerin die Beschädigungen festgestellt und anschließend die Polizei alarmiert.

Hinweise zu der Sachbeschädigung, bitte an die Polizei in Bramsche unter 05461/94530.