Zwischen Freitagmittag (12 Uhr) und Sonntagnachmittag (16 Uhr) haben Einbrecher in der Straße Lohkamp ihr Unwesen getrieben.

Hasbergen (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Nähe der Lyrastraße rückte dabei in den Fokus der Kriminellen. Mit Gewalt verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem Gebäude und suchten im Innern nach Wertsachen. Nachdem die Einbrecher nahezu das gesamte Haus durchwühlten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Eigentümer bemerkte den Einbruch am Sonntagnachmittag und informierte die Polizei. Sofort machte sich ein Kriminaltechniker auf den Weg zum Tatort, um vorhandene Spuren zu sichern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtig Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter 05401/83160 zu melden.