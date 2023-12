Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl wurde die Polizei aus Hasbergen am Mittwochmorgen alarmiert.

Osnabrück (ots) - Ein Mitarbeiter des Rathauses in der Martin-Luther-Straße meldete den Beamten den Diebstahl eines Defibrillators, der an einer Wand im Eingangsbereich des Gebäudes platziert war. Am Dienstag muss ein Unbekannter eben dieses Gerät während der Öffnungszeiten des Rathauses aus dem frei zugänglichen Wandkasten entwendet haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und bittet Zeugen um Hinweise zu der Tat oder dem Dieb. Hinweise werden unter 05405895440 zu Geschäftszeiten oder unter 05401/83160 außerhalb der Geschäftszeiten entgegengenommen.