Am Sonntagmittag zwischen 11:00 Uhr bis 14:05 Uhr kam es auf der BAB 33, Richtungsfahrbahn Bielefeld zu einer Vollsperrung nach einem Unfall eines alleinbeteiligten Sattelzugs.

Osnabrück (ots) - Der Fahrer der Zugmaschine befuhr den rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Bielefeld. In Folge eines "Niesanfalls" verlor der 52- jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Berme kam das Gefährt schließlich zum Stillstand.

Für die Bergung war die BAB 33 für den Zeitraum von 11:00 Uhr bis 14:05 Uhr voll gesperrt. Glücklicherweise wurde der Kraftfahrer nicht verletzt. Es entstand Sachschaden im Bankett und an einem Leitpfosten.