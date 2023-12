Montagabend zwischen 22.50 Uhr und 23.00 Uhr drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Tankstelle an der Osnabrücker Straße in Hilter ein.

Osnabrück (ots) - Die Täter hatten es auf Tabakwaren abgesehen und entwendeten diese.

Bei der Tatausführung wurde ein blauer Pkw Kombi mit den entwendeten Kennzeichen OS-YF 999 verwendet.

Wer Hinweise zu der Tat oder dem Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/83160.