Am Samstagabend ist ein Supermarkt in der Bielefelder Straße ins Visier von Kriminellen geraten.

Osnabrück (ots) - Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun nach Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Gegen 22.20 Uhr verschafften sich drei Einbrecher gewaltsam Zugang zu dem Markt zwischen der Südbergstraße und dem Asbrocker Weg und nahmen zielgerichtet Tabakwaren an sich. In dem Gebäude verursachten die Täter einen erheblichen Sachschaden. Ihr Beute verstauten die Unbekannten anschließend in einem schwarzen Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei aus Dissen unter 05421/931280 entgegen.