Am Dienstagvormittag kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 10:30 Uhr einen grauen VW Polo, welcher in einer Zufahrt zu einem Parkplatz an der Grönenberger Straße stand.

Osnabrück (ots) - Am Steuer des Autos saß eine 34-jährige Frau aus Melle. Kurz nachdem die Polizeibeamten an das Fahrzeug herantraten, fuhr die Mellerin plötzlich los. Eine 29-jährige Polizeibeamtin konnte dem Polo nur knapp durch einen Sprung zur Seite ausweichen. Die Autofahrerin flüchtete zunächst nach rechts über die Grönenberger Straße. Von dort fuhr sie über die rote Ampel und bog nach links auf die Weststraße ab, obwohl dort Fußgänger bei Grün die Fahrbahn überquerten. Die 34-Jährige raste dann die Weststraße in Richtung stadtauswärts entlang. Sie missachtete dabei sämtliche Vorfahrtsregeln im Kreisverkehr und überfuhr einen Fußgängerüberweg an der Weststraße, ohne ihre Geschwindigkeit zu reduzieren. Über die Rechtsabbiegerspur fuhr sie dann über eine weitere rote Ampel und bog nach links auf die Oldendorfer Straße ab. Anschließend fuhr sie in Richtung stadtauswärts.

Mit der Unterstützung weiterer Streifenwagen konnte der VW Polo schließlich nach knapp einem Kilometer gestoppt werden. Die 34-Jährige sprang daraufhin aus dem Fahrzeug heraus und versuchte vor den Polizeibeamten wegzurennen. Die Flucht scheiterte jedoch, sodass sie anschließend festgenommen werden konnte.

Glücklicherweise wurde bei der Fahrt der 34-Jährigen niemand verletzt.



Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die 34-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mitteln stand und darüber hinaus keinen Führerschein hat.



Es folgte im Anschluss die Entnahme einer Blutprobe. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und einer versuchten gefährlichen Körperverletzung.



In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder selbst gefährdet worden sind. Diese melden sich bitte bei der Polizei Melle unter 05422/92260.