Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in die Borgholzhausener Straße alarmiert.

Osnabrück (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Küche eines Appartements in einer Arbeiterunterkunft in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer mit vereinten Kräften löschen.

Zwei Bewohner aus Nachbarappartements erlitten bei dem Versuch, den Brand zu löschen, Rauchgasintoxikationen und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das brandbetroffene Appartement ist aufgrund von Brandfolgeschäden sowie den Löschwassereinsatz zunächst unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden könnte sich nach ersten Einschätzungen auf etwa 20.000 Euro belaufen.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Brandermittlungen auf.