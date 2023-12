Am Samstagmorgen, gegen 10.50 Uhr, wurden die freiwillige Feuerwehr Riemsloh und die Polizei zu einem gemeinsamen Fahrzeugbrand gerufen.

Osnabrück (ots) - Ein VW Passat stand bei Eintreffen der Kräfte auf der BAB - Abfahrt "Riemsloh" in Fahrtrichtung Niederlande in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Der 40-jährige Fahrzeugführer nahm ca. einen Kilometer vor der Abfahrt "Riemsloh" leichten Dieselgeruch wahr. Anschließend trat Rauch durch die Lüftungsschlitze in den Fahrzeuginnenraum.

Der Mann lenkte daraufhin auf die Abfahrt "Riemsloh" und stoppte den VW auf dem Seitenstreifen kurz vor der Krukumer Straße. Hier schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum und der 40-Jährige alarmierte die Feuerwehr.

Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der ausgebrannte Passat wurde abgeschleppt.

Die Autobahnauf- und Abfahrt war während der Lösch- und Abschlepparbeiten zeitweise gesperrt.