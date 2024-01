In der Zeit von Dienstagabend (19:00 Uhr) bis Mittwochmorgen (06:20 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Arztpraxis an der Krukumer Straße unweit zur Straße "Alt Riemsloh".

Osnabrück (ots) - Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld. Anschließend flüchteten die Eindringlinge in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Melle unter 05422/92260.