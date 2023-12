Am Montagnachmittag gegen 14.26 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Dürrenberger Ring zu einem schweren Verkehrsunfall.

Osnabrück (ots) - Ein 77- jähriger VW Fahrer befuhr die Straße Dürrenbergern Ring aus Richtung Herrenteich kommend und beabsichtigte dem Straßenverlauf nach links zu folgen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit einem wartenden 26-jährigen Pedelecfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Zweiradfahrer schwerverletzt. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der VW Fahrer blieb unverletzt.

Am Auto sowie am Pedelec entstand Sachschaden.