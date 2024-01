Zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Dienstagmittag gegen 13.50 Uhr im Meller Ortsteil Wellingholzhausen.

Osnabrück (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Lagerhalle mit Hackschnitzelheizung, besetzt mit einer PV- Anlage auf dem Dach, an der Straße "Auf der Placke" in Brand.

Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren aus Melle mit den Ortswehren Wellingholzhausen, Gesmold und Melle-Mitte stand die gesamte Halle bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern derweil an. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der geschätzte Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern an.

Durch das Brandgeschehen kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung im Ortsteil Wellingholzhausen.

Die Polizei rief diesbezüglich öffentlich dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.