Am Montagabend überquerte ein 76- jähriger Fußgänger gegen 17.45 Uhr die B218, um auf einen gegenüberliegenden Parkplatz zu gelangen. Hierbei übersah der Mann eine 38- jährige Autofahrerin, die mit ihrem Opel die B218 aus Schwagstorf kommend, in Richtung Merzen befuhr. Infolgedessen kollidierte die 38-jährige Fahrerin mit dem Fußgänger. Der 76- jährige Mann aus Merzen wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Die Opelfahrerin blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen war die B218 zeitweise voll gesperrt.

