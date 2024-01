Am Montagabend gingen gegen 22:30 Uhr zahlreiche Anrufe bei der Leitstelle der Polizei ein.

Osnabrück (ots) - Gemeldet wurde ein Mitsubishi auf der A1, welcher von der Rastanlage "Dammer Berge" in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf die Autobahn in Richtung Bremen auffuhr. Eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte auf der Richtungsfahrbahn Bremen parallel zum falschfahrenden PKW aufschließen und gab zahlreiche Anhaltesignale. Als Reaktion auf das eingeschaltete Blaulicht, setzte die Fahrzeugführerin jedoch nur die Kapuze auf und fuhr zunächst weiter.

In der Zwischenzeit sperrte die Polizei die Richtungsfahrbahn Münster ab der Anschlussstelle Lohne/Dinklage. Außerdem positionierte sich eine weitere Streifenwagenbesatzung auf der Autobahn, die die Falschfahrerin letztlich mittels Handzeichen stoppen konnte.

Trotz der Tatsache, dass zahlreiche PKW und LKW ausweichen mussten, kam es glücklicherweise zu keinerlei Personen- oder Sachschäden.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 60-jährige Autofahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest konnte ein Ergebnis von über 1,8 Promille festgestellt werden. Der Frau aus Bramsche wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.