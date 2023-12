Am Dienstagnachmittag erhielt die Polizei gegen 15:15 Uhr einen Hinweis auf eine Trunkenheitsfahrt in Osnabrück.

Osnabrück (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge teilte mit, dass ein offensichtlich alkoholisierter Autofahrer mit seinem grauen Skoda Octavia von einem Tankstellengelände am Kurt-Schumacher-Damm, Ecke Rückerstraße in Richtung Rehmstraße losfuhr und beinahe einen Unfall verursachte. Der Zeuge konnte darüber hinaus das Kennzeichen ablesen, sodass eine Funkstreifenwagenbesatzung sich sofort auf den Weg zur Halteranschrift aufmachte.

An der Anschrift konnte der 33-jährige Fahrzeughalter angetroffen werden. Dieser zeigte sich während der Sachverhaltsaufnahme aggressiv und wenig einsichtig. Im weiteren Verlauf leistet der 33-jährige Osnabrücker Widerstand und verletzte einen 41-jährigen Polizeibeamten leicht. Der Polizist ist bis auf Weiteres nicht mehr dienstfähig und begab sich in ein Krankenhaus.

Erst mit der Unterstützung durch weitere Polizeibeamte konnte der Mann folglich festgenommen und für weitere Maßnahmen einer Polizeidienststelle zugeführt werden.

Gegen den Osnabrücker wurden mehrere Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des tätlichen Angriffes auf Polizeibeamte eingeleitet.



Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Straßenverkehrsgefährdung geben können oder durch den grauen Skoda Octavia gefährdet worden sind. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2115.